Как голосовал президент РПЛ при выборе лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент Тинькофф российской премьер-лиги Сергей Прядкин поставил на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Также в его пятерку вошли: Алексей Миранчук («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Артем Дзюба («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»).