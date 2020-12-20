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Как голосовал Кикнадзе при определении лучшего игрока России

22:40
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поставил на первое место полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ранее выступавшего за «Локо». Также в его пятерку вошли: Никола Влашич (ЦСКА), Артем Дзюба («Зенит»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Джордже Деспотович («Рубин»).

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