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Как Дженнаро Гаттузо отдыхает в одном из клубов Москвы

12:16
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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, прилетевший в Москву, посетил один из ночных клубов столицы. Видео, как отдыхает 41-летний итальянец, появилось в сети.

Ранее сообщалось, что Гаттузо приехал в Москву, так как может возглавить один из российских клубов. По другой информации, он просто примет участие в телевизионной передаче и уедет.

Гаттузо тренировал «Милан» с 2017 до мая 2019 года. Команда заняла пятое место в серии А и не вышла в Лигу чемпионов.

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