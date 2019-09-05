Как ЦСКА победил «Спартак», играя в форме соперника. История от легендарного администратора «Локо»

Легендарный администратор «Локомотива» Анатолий Машков рассказал о проблемах с футбольной формой в советские времена. По словам юбиляра, которому сегодня исполнилось 80 лет, однажды ЦСКА одолел «Спартак», играя в футболках, предоставленных красно-белыми.

— Форму тяжело доставали, да и делали ее хлопчатобумажной не лучшего качества, — цитирует официальный сайт «Локо» Машкова. — Футболки тогда были простые — без спонсорских логотипов, иногда даже эмблемы не нашивали. Поэтому администраторы помогали друг другу. Например, приезжает к нам ЦСКА, а формы нет. Приходилось выручать. Помню, стоим с Бубукиным, смотрим матч. Он говорит: «Не могу понять, то ли «Локомотив» играет в форме ЦСКА, то ли ЦСКА в форме «Локомотива».

Или когда «Спартак» встречался с ЦСКА в «Лужниках». Спартаковцы должны были играть в красном, и армейцы взяли на игру только красный комплект. Администратор «Спартака» одолжил ЦСКА белую форму, а она с эмблемой. Пришлось заклеивать. Бесков после матча заметил, что у кого-то наклейка оторвалась — ромбик видно, и понял, что ЦСКА обыграл «Спартак» в спартаковской же форме. Такой разнос устроил!

Потом форму привозили из Югославии — уже неплохого качества, но ее было мало. Тряслись за каждую футболку и шорты. Если рвалась — садились и зашивали. В 90-м нам купили немецкую форму — вот там качество было отменное. Спортивный костюм носил еще лет десять.