Кафельников просит Карреру вернуться в "Спартак"

Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников опубликовал в Твиттере после поражения от "Урала" (0:1) в 1/4 финала Олимп-Кубка России. Он призвал бывшего тренера Массимо Карреру вернуться. Сейчас команду возглавляет Олег Кононов.

Вернись,Массимо!!!🙏 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 7 марта 2019 г.

- Вернись, Массимо!, - написал Кафельников в Твиттере.

Единственный мяч забил Эрик Бикфалви. В полуфинале турнира "Урал" сыграет с тульским "Арсеналом".