19:44 | Футбол — РПЛ

Кафельников просит Карреру вернуться в "Спартак"

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Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников опубликовал в Твиттере после поражения от "Урала" (0:1) в 1/4 финала Олимп-Кубка России. Он призвал бывшего тренера Массимо Карреру вернуться. Сейчас команду возглавляет Олег Кононов.

 

- Вернись, Массимо!, - написал Кафельников в Твиттере.

Единственный мяч забил Эрик Бикфалви. В полуфинале турнира "Урал" сыграет с тульским "Арсеналом".

Урал - Спартак

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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