Кафельников просит Карреру вернуться в "Спартак"

Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников опубликовал в Твиттере после поражения от "Урала" (0:1) в 1/4 финала Олимп-Кубка России. Он призвал бывшего тренера Массимо Карреру вернуться. Сейчас команду возглавляет Олег Кононов.
Вернись,Массимо!!!🙏– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 7 марта 2019 г.
- Вернись, Массимо!, - написал Кафельников в Твиттере.
Единственный мяч забил Эрик Бикфалви. В полуфинале турнира "Урал" сыграет с тульским "Арсеналом".
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