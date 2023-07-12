Кафанов: «В СССР был Яшин, потом Дасаев, третья такая фигура — Акинфеев»
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в интервью Sport24 поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.
— Вы работали почти со всеми ведущими вратарями страны. Кто для вас Игорь Акинфеев?
— Объясню в сравнении. В Советском Союзе и в России было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира. Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Игорь Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы.
37-летний Акинфеев является 6-кратным чемпионом России, 7-кратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА. На его счету 111 матчей за сборную России.
Источник: sport24.ru
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|21.07
|19:00
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Пари НН – Зенит
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