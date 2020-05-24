Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об особенностях работы с вратарями.

— Вратари, действительно, люди странные. Вратарь — это очень ответственный человек, у которого, как у математика все должно быть в голове разложено по полочкам, — цитирует Кафанова официальный сайт ростовчан. — Тот, кто выбрал эту профессию, должен быть готов очень много тренироваться, прыгать за мячами в любую погоду, его любая небольшая ошибка может перечеркнуть игру всей команды, которая проиграла из-за этой ошибки. Потом никто не вспомнит, сколько раз он выручал, что нападающий не забил в пустые ворота, грубые ошибки защитников. Все будут долго вспоминать ошибку этого вратаря.

А еще часто это очень ранимые тяжело переживающие каждую свою ошибку люди. Эти ошибки формируют вратаря так же, как любого человека в жизни. Вратарь ошибется, проанализирует и исправив этот недочет, сделает шаг вперед. И так шаг за шагом, исправляя свои ошибки, он превращается в сильного вратаря.

Ошибку Саши Филимонова в матче с Украиной все вспоминают до сих пор. Но никто не помнит, что это был лучший сезон Александра в сборной. До этой ошибки он весь отборочный цикл отыграл здорово, принес команде много очков своей игрой. Именно благодаря ему сборная сохраняла шансы на выход на Евро-2000. В конце сезона его можно было бы рассматривать как одного из лучших вратарей Европы, но сейчас об этом никто не помнит. Все вспоминают только эту ошибку.

Тот, кто не играл в воротах, не был в состоянии стресса 90 минут, никогда не поймет душу вратаря. Сегодня, в Европе считают, что вратарь самая ключевая фигура на поле. От него в большей степени, чем от кого бы то ни было зависит результат игры.

Хороший вратарь — это прежде всего умный вратарь. Хороший вратарь не тот, кто хорошо играет, а тот, кто пройдя все периоды неудач не сломается, выдержит все и станет еще сильнее. Без сильного характера большим вратарю не стать, каким бы физическими и техническими данными он не обладал.

— Правда ли, что вратарей перед игрой лучше не трогать и они психологически иначе готовятся к игре?

— Все вратари разные. Как говорит Михаил Бирюков, это штучный товар с разными характерами, с разными привычками. Со Стипе Плетикосой не нужно разговаривать, он сам готовится к матчам, с Сосланом Джанаевым всегда в день игры после обеда вместе готовились к матчам, ему это было просто необходимо. К каждому вратарю нужен свой, индивидуальный подход.