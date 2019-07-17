Каборе провел первую тренировку в "Динамо"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило о том, что новичок клуба Шарль Каборе присоединился к команде и провел первую тренировку. Главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов представил 31-летнего хавбека команде. После общей тренировки Каборе занимался индивидуально с тренером по физподготовке.

Напомним, что контракт Каборе рассчитан на два года. В "Динамо" он будет играть под 77-м номером. Предыдущие четыре сезона буркиниец провел в "Краснодаре".