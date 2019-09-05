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Кабелла восстанавливается после операции. Видео

20:40
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, порвавший крестообразную связку колена в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4), начал восстановление после повреждения. Видео появилось в сториз Instagram француза.

В этом сезоне на его счету 5 матчей и 1 результативная передача.

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