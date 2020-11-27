Известный агент Маньяков высказался о возможном уходе Газизова с поста гендиректора «Спартака»

Известный футбольный агент Александр Маньяков поделился своим мнением насчет возможного ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака».

— Я от комментариев откажусь, потому что это не моя война, и я очень тепло отношусь и к Шамилю Камиловичу, и к московскому «Спартаку», — сказал Маньяков. — Это знаете как, когда в семье ругаются муж с женой, посторонним лучше не лезть. Они сами между собой разберутся. То, что ситуация нестандартная, это да. Но я думаю, что и Газизов — разумный человек, и Леонид Арнольдович (Федун) — разумный человек. Если встанет вопрос об уходе Шамиля, то они между собой обязательно договорятся. И это будет без каких-то подробностей, без битья посуды, без заламывания ручек. Я, по крайней мере, на это надеюсь. (Екатерина Звенигородская)