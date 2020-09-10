Ивелин Попов перенес операцию на колене. Игрок пропустит 6-8 месяцев

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов получил серьезную травму колена, сообщает Trud.bg.

По информации источника, 32-летний болгарин заработал повреждение в дебютном матче за сочинцев против «Тамбова» (1:0). Сообщается, что у игрока разрыв связок колена и повреждение мениска. Футболист перенес операцию в одной из клиник Барселоны, восстановление займет от 6 до 8 месяцев.

Попов перешел в «Сочи» в конце августа этого года после расторжения контракта с «Ростовом». Игрок вышел на замену в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Сочи» (0:1) в начале второго тайма и провел на поле 26 минут, после чего был заменен из-за травмы.