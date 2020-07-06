Иванович набросил на Семака полотенце во время чемпионского интервью

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с первым интервью главного тренера Сергея Семака после завоевания питерцами чемпионства. Защитник Бранислав Иванович набросил на специалиста полотенце. Остаток интервью Семак давал под полотенцем.

Сергей Семак на «Зенит-ТВ»: «Я счастлив, это неописуемые эмоции!»



Первое интервью главного тренера сине-бело-голубых после победы над «Краснодаром», а заодно и в чемпионате России ?#МЫКОМАНДА #МЫЧЕМПИОНЫ pic.twitter.com/JyqMm2PNLN — ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 5, 2020

— Защищать титул сложнее, конечно. Все ждут, по сути, у нас нет права на ошибку. Но я счастлив, потому что ребята заслужили своим отношением к делу. В таких условиях работать сложно, но неописуемые эмоции. Для меня это двойной праздник, любимая старшая дочь родила внучку, счастлив вдвойне.

Второй тайм был очень хороший и качественный с нашей стороны. Первый не понравился, можем и должны играть лучше. График плотный, достаточно непросто в жару играть. В оставшихся матчах цель — побеждать в каждой игре. Проведем ротацию, но всегда хотим побеждать.