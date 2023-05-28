Иванов заявил, что «Урал» провел сезон на четыре с минусом

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«От сезона у меня двоякое впечатление. Начали очень плохо, никто не верил, что выправимся, многие нас похоронили. Но мы сумели исправить ситуацию, в Кубке России сыграли достойно. Сезон на четыре с минусом, могли выступить лучше — ставили задачу занять место не ниже десятого», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

«Урал» в 29 турах набрал 33 очка и располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко гарантированно избегут участия в стыковых матчах.