Иван Скобрев поздравил «Динамо» с выходом в еврокубки

Двукратный олимпийский призер в конькобежном спорте Иван Скобрев поздравил «Динамо» с завоеванием места в еврокубках. Скобрев с 2016 года работает тренером по физподготовке хоккейного «Динамо».

«Поздравляем наших коллег по динамовской семье с выходом в еврокубки! Желаем парням, как следует подготовиться и выступить в новом сезоне!» — написал Скобрев в Instagram.

«Динамо» заняло шестое место в чемпионате России и попало в Лигу Европы благодаря победе «Зенита» над «Химками» в финале Кубка страны.