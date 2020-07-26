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Иван Скобрев поздравил «Динамо» с выходом в еврокубки

13:14

Двукратный олимпийский призер в конькобежном спорте Иван Скобрев поздравил «Динамо» с завоеванием места в еврокубках. Скобрев с 2016 года работает тренером по физподготовке хоккейного «Динамо».

«Поздравляем наших коллег по динамовской семье с выходом в еврокубки! Желаем парням, как следует подготовиться и выступить в новом сезоне!» — написал Скобрев в Instagram.

«Динамо» заняло шестое место в чемпионате России и попало в Лигу Европы благодаря победе «Зенита» над «Химками» в финале Кубка страны.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDGfTXHh7CO/?igshid=1f67wj5acjv7m

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