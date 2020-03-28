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Иван Обляков: «У меня отбирают штрафные, которые бить надо. Установка тренера»

16:08
Иван Обляков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Иван Обляков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что родители всегда поддерживали его стремление стать футболистом.

— Родители хотели, чтобы я стал футболистом. Папа мечтал просто. Он сам играл в футбол. И я пошел по его стопам, — рассказал Обляков в интервью клубному Youtube-каналу.

Футбольных плакатов в комнате было мало. Несколько висело: Аршавин, Сычев, Шевченко, Оуэн, Руни. В детстве больше всего мечтал получить футболку Шевченко. Просто мечтал об этом.

Мой главный недостаток? В жизни чуть агрессивный. Так бывает.

Я отбираю штрафные у партнеров? Это у меня отбирают, которые бить надо. Оставляют только подачи. Установка тренера.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=nF5QefoAC1o

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