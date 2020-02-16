Иван Обляков: «Как оказался в этой точке? Импровизация»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги товарищеского матча с «Сириусом» (2:0). Обляков стал автором одного из голов.

— Тяжелые 90 минут, всем было нелегко, но мы выиграли, — цитирует Облякова сайт ЦСКА. — Неплохо провели второй тайм, больше держали мяч, старались не форсировать. В итоге он прошел не так, как с «Зенитом», мы действовали лучше. Надеюсь, так и будем продолжать. Второй тайм был даже получше, чем первый.

Как оказалось, что был в нужной точке в момент с голом? Импровизация. Почувствовал, что нужно бежать туда. На штанге никого не было, подумал, вдруг мяч прилетит туда. Он и прилетел, я ножку подставил случайно, думал, не попаду. Готовы ли к возобновлению сезона? Готовимся, еще две недели. Когда они пройдут, будем готовы на сто процентов.