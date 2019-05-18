Иван Обляков: "Что сделал с запиской? Спрятал в гетру, а потом выкинул"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0), отметил, что игра сложилась для армейцев непросто.

– Что скажете об игре?

– Интересный матч. Мы давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато. Чувствовали, что надо победить. На "Ахмат" уже ничего не влияет. Это хорошая команда. Есть исполнители.

– Игра ЦСКА смотрелась не очень здорово. Было еще ваше столкновение с Чаловым.

– Всякое бывает. Может, по игре, что-то не получалось, но мы старались действовать правильно.

– Что сделали с запиской, которую спрятали в гетре?

– В гетру спрятал, а потом выкинул.

– Там была важная информация?

– Пусть она там останется.

– Кажется, что ЦСКА сейчас в психологической яме. Как настроение в команде?

– Хорошее настроение, у нас молодая команда. Мы идет вперед от игры к игре, ни на чем не зацикливаемся. Стараемся побеждать в каждом матче. Надо просто выигрывать, а там уже будет, что будет. (Елена Григорьевская)