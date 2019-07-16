Иван Новосельцев: "Надеюсь, что "Сочи" не будет бороться за выживание"

Защитник "Сочи" Иван Новосельцев рассказал о свей физической форме и цели дебютанта РПЛ на сезон. В первом туре южане уступили "Спартаку" (0:1)

– Так получилось, что практически целый месяц тренировался по индивидуальной программе, – сказал Новосельцев в интервью программе "Футбол России" на телеканале Россия 24". – Сначала "Ростов" прислал, потом еще присылали и сам. В итоге получилось так, что я оказался без сборов. Это не очень хорошо, сейчас буду добирать дополнительными тренировками какими-то, чтобы быстрее привести себя в форму.

Сейчас коллектив собирается, приезжают новые игроки, знаю, что еще приедут, поэтому, думаю, команда будет боеспособная. Надеюсь, что не будем бороться за выживание, по крайней мере покажем какой-то положительный результат для дебютанта премьер-лиги.