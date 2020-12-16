Иван Игнатьев об удалении в матче с «Локо»: «Плакал в раздевалке»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в программе «Соколиная охота» на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» рассказал, как переживал удаление в матче против «Локомотива» (1:3). Форварду показали вторую желтую карточку в начале второго тайма.

— Игра складывалась нормально, и моменты были, чуть-чуть повезло бы, и забил бы два, — сказал Игнатьев. — Но почему-то так происходит, пока все отворачивается от меня, но это, думаю, временно. Пройдет.

В ситуации с красной карточкой — не хватало концентрации и уровня. Мозг отключен. Мы разговаривали с Леонидом Викторовичем: «У тебя мозг отключен, ты не слышишь, что говорят. Не можешь выполнить из-за этого установку. Ты не забил один момент, два — в голове у тебя все накручивается, хотя я тебе ничего не говорю за этот эпизод. Ты должен выходить и работать».

На самом деле, в тот момент я был отключен. Просто бежал отобрать мяч, хотел помочь команде. Так все в секунду произошло, что ты понимаешь, что сейчас команда будет бегать 40 минут вдесятером, потому что 21-летний игрок показал, грубо говоря, свою молодость, неопытность

— Когда ты последний раз плакал?

— После игры с «Локомотивом» было. Не то чтобы прям плакал, в душе стоял, и стало обидно чуть за саму ситуацию в целом.