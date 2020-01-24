Иван Игнатьев: «До конкретики с «Динамо» не дошло»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Краснодара». Он рассказал, был ли интерес со стороны «Зенита».

— Нет, ничего об этом не знаю, — цитирует Игнатьева «Спорт Бизнес Online». — Мне агенты ничего не говорили об интересе «Зенита».

— «Динамо»?

— Об этом я слышал, агенты тоже говорили, что интерес «Динамо» ко мне был. Но до конкретики не дошло и переговоров, как я понимаю, не было. Стороны не сошлись.

Зачем рассказывать, хочу я или нет уехать в Европу? Не собираюсь этого делать. У меня идет карьера. Как она сложится — никто не знает. Дай Бог, если я поиграю в Европе и буду этому очень рад. Стремиться и делать — это одно, надо не говорить, а работать.

Почему редко россияне уезжают в Европу? Мне кажется, не приглашают. Так говорят постоянно, как будто очередь клубов за нашими игроками выстраивается.

Конечно, я бы уехал, если бы было конкретное предложение. Если бы с тренером было понимание. И я был бы готов ехать и доказывать, но важно, чтобы тренер тебя видел в своей команде, работал с тобой. Если всё это есть, то надо ехать.