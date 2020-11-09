Эксперты РФС признали ошибки Турбина в ФНЛ. Решения комиссии

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Динамо», «Ростов», «Рубин», «Чайка», «Динамо-Брянск», «Енисей», «Анжи» и «Сокол» на качество судейства, сообщает сайт РФС.

«Тамбов» — «Динамо»

Судья (Сергей Карасев) правильно вынес предупреждение игроку «Динамо» Ивану Ордецу на 63-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Динамо» совершил безрассудный фол, нанеся удар ногой в область икроножной мышцы соперника, не имея при этом реальной возможности сыграть в мяч.

«Ростов» — «Спартак»

Судья (Виталий Мешков) ошибочно вынес предупреждение игроку «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ростова» нарушил правила игры по неосторожности. Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника.

«СКА-Хабаровск» — «Рубин»

Судья (Павел Шадыханов) ошибочно не удалил игрока «СКА-Хабаровск» на 21-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «СКА-Хабаровск» совершил атаку соперника, угрожающую его безопасности. При рассмотрении данного эпизода следует отметить высокую интенсивность действий игрока, выполнение прыжка в направлении соперника, а не вверх, использование локтя как оружия для ведения борьбы за выбор позиции на поле, отсутствие возможности играть в верховой мяч.

Игрок очевидно превышает допустимое усилие, вступая в единоборство с соперником, и должен быть удален с поля за серьезное нарушение правил игры.

«Чертаново» — «Чайка»

1. Судья (Евгений Турбин) правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Чертаново» на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попал в руку защитника «Чертаново» Алексея Никитенкова после игры головой в мяч, а не случайного касания. Согласно правилам игры в действующей редакции, «не является нарушением, если мяч касается руки игрока непосредственно от собственной головы...», если при этом футболист умышленно играет в мяч.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Чертаново» на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в отношении футболиста «Чайки» Алана Чочиева совершено нарушение правил по неосторожности — подножка.

3. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Чертаново» на 90+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в отношении игрока «Чайки» Идриса Умаева вратарь «Чертаново» Илья Абаев совершил безрассудный фол.

«Велес» — «Динамо-Брянск»

Судья ошибочно удалил игрока «Динамо-Брянск» Данила Луппу на 59-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Динамо-Брянск» совершил легкий контакт рукой с соперником, что должно быть расценено судьей как нарушение правил игры по неосторожности.

«Енисей» — «Нижний Новгород»

1. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Нижнего Новгорода» на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что против футболиста «Енисея» Александра Зотова соперник совершил толчок. Данный технический прием выполнен с нарушением правил игры и, несмотря на невысокую интенсивность, является причиной падения игрока в штрафной площади «Нижнего Новгорода».

2. Судья ошибочно не удалил игрока «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук лишил соперника явной возможности забить гол, задержав его продвижение к воротам рукой.

«Анжи» — «Кубань»

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Кубани» на 73-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в первой фазе эпизода с единоборством нападающего «Анжи» Шамиля Асильдарова и защитника «Кубани» Константина Ерохина судья принял решение продолжить игру. Комиссия считает, что таким образом арбитр расценил данное единоборство как выполненное без нарушения Правил игры.

Во второй фазе эпизода вратарь «Кубани» Даниил Баринов совершает очевидный фол на Асильдарове. Данные игровые единоборства с участием Асильдарова разделяют две секунды, в течение которых судья продолжает движение в направлении штрафной площади «Кубани», не принимая какого-либо решения по первому из них.

Спустя еще секунду раздается свисток арбитра, и он указывает на нарушение правил игры со стороны игрока атакующей команды, наказуемое штрафным ударом.

Экспертно-судейская комиссия признает такое запоздалое решение ошибочным, поскольку оно связано не с применением принципа преимущества или необходимостью взаимодействия с другими официальными лицами матча, а с изменившимися обстоятельствами на футбольном поле, требовавшими от судьи назначения 11-метрового удара и наказания вратаря.

«Сокол» — «Металлург»

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Металлурга» на 36-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в отношении игрока «Сокола» Николая Кузнецова вратарь «Металлурга» Александр Кобзев совершил безрассудный фол.