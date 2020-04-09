Итальянский агент оценил сильные стороны Азмуна

Итальянский агент Джулио Дини оценил сильные стороны нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. По информации итальянских СМИ, иранский форвард входит в сферу интересов «Наполи».

— Я хорошо знаю этого игрока, — приводит слова агента AreaNapoli.it со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli. — Это хороший нападающий, который может быть встроен практически в любую схему. Однако я не назову его ударным форвардом. Скорее, ему больше подходит роль второго нападающего. Если сравнить его с кем-то, то на ум мне приходит Никола Калинич. Они похоже по физическими данным и по манере игры.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 21 матче РПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.