Источник: «Зенит» все еще претендует на Эктора Эрреру
Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.
Претендентами на 30-летнего хавбека сотаются «Порту» и «Зенит». Вариант с сине-бело-голубыми является более выгодным для футболиста в финансовом плане.
В нынешнем сезоне Эррера сыграл за «Атлетико» 7 матчей и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро. Контракт мексиканца с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.