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Источник: «Зенит» все еще претендует на Эктора Эрреру

20:36
Эктор Эррера. Фото AFP
Эктор Эррера. Фото AFP
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Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

Претендентами на 30-летнего хавбека сотаются «Порту» и «Зенит». Вариант с сине-бело-голубыми является более выгодным для футболиста в финансовом плане.

В нынешнем сезоне Эррера сыграл за «Атлетико» 7 матчей и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро. Контракт мексиканца с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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