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Источник: «Зенит» не претендовал на Эриксена

19:57
Кристиан Эриксен. Фото ФК «Интер».
Кристиан Эриксен. Фото ФК «Интер».
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«Зенит» не претендует на полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена. По информации журналиста Николо Скиры, петербургский клуб не ведет переговоров о переходе датчанина. 28-летний футболист не является целью сине-бело-голубых.

Эриксен выступает за «Интер» с января 2020 года. В прошлом сезоне он провел за команду 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Его контракт с миланцами истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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