Источник: «Зенит» не претендовал на Эриксена

«Зенит» не претендует на полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена. По информации журналиста Николо Скиры, петербургский клуб не ведет переговоров о переходе датчанина. 28-летний футболист не является целью сине-бело-голубых.

#Zenit is NOT interested in Christian #Eriksen. No talks with #Inter. The danish midfielder is NOT a target of the russian club. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) September 12, 2020

Эриксен выступает за «Интер» с января 2020 года. В прошлом сезоне он провел за команду 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Его контракт с миланцами истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.