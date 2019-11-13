Источник: «Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса»

Полузащитник «Палмейраса» Густаву Скарпа попал в сферу интересов «Зенита». Кроме российского клуба, на 25-летнего бразильца претендует «Спортинг» и один из турецких клубов. Фаворитом в этой борьбе считается именно клуб из Лиссабона, утверждает 90min.com.

Скарпа перешел «Палмерйас» из «Флуминенсе» в 2018 году. С тех пор он провел за команду 69 матчей и забил 19 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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