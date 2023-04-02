Источник: Юран станет главным тренером «Пари НН»

Российский специалист Сергей Юран в ближайшее время станет главным тренером «Пари НН», утверждает Telegram-канал «Это футбол, брат!».

Последним местом работы 53-летнего Юрана были «Химки». Он покинул подмосковную команду в августе 2022 года.

С декабря прошлого года главным тренером нижегородцев является Артем Горлов. После зимней паузы «Пари НН» в шести матчах одержал только одну победу при пяти поражениях.

«Пари НН» занимает 13-е место с 19 очками в турнирной таблице РПЛ.