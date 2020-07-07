Источник: «Вольфсбург» предложил ЦСКА за Чалова 13 миллионов евро

«Вольфсбург» сделал предложение по нападающему ЦСКА Федору Чалову, сообщает Metaraitings. Немецкий клуб был готовы заплатить до 13 миллионов евро. Москвичи ответили отказом.

ЦСКА не устраивает предложенная сумма. Руководство московского клуба ждет более выгодных предложений, учитывая, что летом 2019 года оно отказалост от продажи россиянина в «Кристал Пэлас» за 25 миллионов.

«Вольфсбург» рассматривает две кандидатуры — Чалова и Роберто Инглезе из «Пармы». За итальянского форварда предстоит заплатить не менее 18 миллионов. Именно за эту сумму 1 сентября «Парма» выкупит нападающего у «Наполи».

В сезоне-2019/20 на счету 22-летнего российского форварда 7 голов и 7 результативных передач в 35 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 14,5 миллиона евро.