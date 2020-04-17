Источник: «Спартак» не будет продлевать контракт с Мельгарехо

«Спартак» решил не продлевать контракт с нападающим Лорренсо Мельгарехо, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что парагваец уже ищет варианты продолжения карьеры и летом он покинет клуб. Также сообщается, что в клубе также не будет и полузащитника Андре Шюррле, поскольку с ним также принято решение расстаться.

В текущем сезоне 29-летний Мельгарехо принял участие в 18 официальных матчах «Спартака», в котором забил один гол.

В сезоне-2019/20 Шюррле сыграл за красно-белых 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал 4 голевых передачи, на зимних сборах получил травму голеностопа, из-за которой не принимал участия в весенних матчах. 29-летний хавбек находится в аренде у красно-белых до 30 июня этого года, права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».