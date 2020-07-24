Источник: «Спартак» интересуется защитником «Црвены Звезды»

«Спартак» интересуется защитником «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милошем Дегенеком, сообщает Mondo.rs.

Руководство московского клуба связалось с представителями сербской команды по поводу возможного трансфера 26-летнего футболиста. Действующий контракт Дегенека с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2023 года. Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро.

В сезоне-2019/2020 Дегенек принял участие в 37 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. За национальную команду Австралии защитник провел 27 матчей и забил 1 гол.

Дегенек был включен в заявку сборной Австралии на чемпионат мира 2018 года, но не сыграл ни в одной встрече.