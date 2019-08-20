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Источник: «Спартак» интересуется Гоналоном

21:09
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Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон попал в сферу интересов «Спартака». Московский клуб рассматривает вариант с приглашением 30-летнего француза, утверждает Le 10 Sport.

Главным претендентом на опорного полузащитника считается «Ренн». Также в его услугах заинтересован «Галатасарай».

«Рома» хочется расстаться с футболистом, которого купила у «Лиона» в 2017 году за 5 миллионов евро. В прошлом сезоне Гоналон выступал на правах аренды за «Севилью» и провел в примере 10 матчей.

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