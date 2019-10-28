Источник: скауты трех английских клубов просматривали Крала

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вызывает интерес у ряда английских клубов. Скауты трех европейских команд посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0), утверждает ClubCall.

21-летний чех перешел в «Спартак» прошедшим летом из «Славии» за 12 миллионов евро. Таким образом, английские клубы могут оформить трансфер игрока только в следующее летнее трансферное окно.

Интерес к Кралу повысился после отборочного матча сборной Англии против Чехии в рамках отбора Евро-2020 (1:2). Крал был признан одним из лучших игроков матча и получил очень лестные отзывы в прессе и от специалистов.

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