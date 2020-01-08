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Источник: Сигурдссон договорился с «Газиантепом»

12:00
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Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Telegram-канал «Желто-синие будни», 33-летний исландец достиг соглашения с «Газиантепом». По данным источника, он будет зарабатывать в турецком клубе 600 тысяч евро в год.

Сигурдссон перешел в «Ростов» в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате России.

Отметим, что в «Газиантепе» играет российский вратарь Юрий Лодыгин. Он в нынешнем сезоне провел в чемпионате Турции два матча.

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