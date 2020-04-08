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Источник: Шюррле не заинтересован в переходе в «Бешикташ»

14:00
Андре Шюррле. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Шюррле. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Андре Шюррле может покинуть «Спартак». На 29-летнего немца претендует «Бешикташ», сообщает Sabah со ссылкой на Sky Deutschland.

Однако сам футболист не заинтересован в переезде в Стамбул. Правами на футболиста владеет дортмундская «Боруссия», контракт нападающего с немецким клубом заканчивается в июне 2021 года.

В нынешнем сезоне Шюррле провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 4 голевые передачи.

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