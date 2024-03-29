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Сегодня, 09:21

Источник: «Селтик» интересуется Сперцяном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Селтике», сообщает RossAftbl.

По информации источника, шотландский клуб заинтересован в переходе 23-летнего игрока сборной Армении.

В текущем сезоне в активе Сперцяна 8 голов и 4 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

После 20 туров «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 1 очко.

Эдуард Сперцян
Футбол
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ФК Селтик
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РПЛ: «Динамо» — «Ростов», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура

Полузащитник «Спартака» Медина сможет сыграть с «Уралом»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
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31.03 19:30
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И К Ж
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