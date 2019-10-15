Источник: «Самара Арена» все еще недостроена. На ней нельзя проводить матчи РПЛ

Стадион чемпионата мира-2018 в Самаре до сих пор не соответствует ряду требований безопасности, утверждает телеграм-канал «Мутко против». Отмечается, что «Самара Арена» непригодна для игр РПЛ. На ней присутствуют проблемы с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией. Пожарный водопровод все еще не подключен.

О данных проблемах сообщалось еще в начале сентября 2018 года, через полтора месяца после завершения чемпионата мира.

В Самаре состоялось шесть игр ЧМ-2018, включая матч Уругвай — Россия (3:0) и четвертьфинал Швеция — Англия (0:2). После завершения турнира стадион стал домашним для «Крыльев Советов».