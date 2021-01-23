Источник: «Рубин» интересуется защитником «Сент-Труйдена»

«Рубин» проявляет интерес к защитнику «Сент-Труйдена» Сами Ммае. Также на игрока претендует команда из Франции, сообщает Footmercato.

Сам 24-летний игрок сборной Марокко готов покинуть команду. Его контракт с «Сент-Труйденом» истекает летом 2021 года (с опцией продления еще на сезон).

В нынешнем сезоне Ммае провел 10 матчей в чемпионате Бельгии, но у него осложнились отношения с главным тренером команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.