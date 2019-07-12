Источник: "Рубин" хочет приобрести Гацкана

"Рубин" заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Александра Гацкана, информирует "Бизнес Online". По данным издания, казанцы уже сделали игроку предложение о переходе.

Ранее сообщалось, что Гацкан продлил контракт с клубом, сообщает официальный Твиттер дончан. Новое соглашение с 35-летним полузащитником рассчитано на один год.



Полузащитник бессменно выступает за "Ростов" с 2008 года. В составе желто-синих игрок провел 314 матчей, забил 24 гола. В минувшем сезоне Гацкан провел 38 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.