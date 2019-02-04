Источник: "Рубин" договорился с Кудряшовым о мировом соглашении

"Рубин" договорился с защитником Федором Кудряшовым о заключении мирового соглашения, утерждает "Бизнес Online". Ранее 31-летний игрок подал на казанский клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате. На основании этого Кудряшов расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Истанбул".

Сообщается, что казанский клуб выплатил футболисту значительную часть долга, а остаток заплатит в срок, согласованный с игроком. Кудряшов забрал свое заявление из РФС, чтобы на "Рубин" не был наложен запрет на регистрацию новичков.

В текущем сезоне Кудряшов провел 10 матчей за "Рубин".

Все о чемпионате России - здесь