Источник: РПЛ обсудит поправки в регламент о проведении матчей без зрителей 27 апреля

27 апреля РПЛ обсудит поправки в регламент о проведении матчей без зрителей, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По итогам общего собрания клубов РПЛ, которое пройдет в эту пятницу 24 апреля, Лига созывает делегатов на дополнительное совещание руководителей команд Премьер-лиги в следующий понедельник 27 апреля. Оно пройдет в формате видео-конференции, начало в 12:00 по Москве.

Повестка дня обозначена одним пунктом с пятью дополнениями. Главный вопрос, очевидно, звучит так: «Меры по возобновлению проведения РПЛ»

Пункт 1: Результаты совещаний УЕФА, ФИФА и РФС

Пункт 2: Основные сценарии по календарю чемпионата

Пункт 3: Возвращение иностранцев в расположение клубов

Пункт 4: Рекомендации по срокам возобновления тренировок

Пункт 5: Дополнения в регламент по проведению матчей без зрителей