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Источник: полузащитник «Викинга» близок к переходу в «Урал»

20:55
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Полузащитник Йилдрен Ибрахимай близок к переходу в «Урал», утверждает в Twitter журналист норвежского издания VG.

25-летний футболист уже практически договорился о контракте с российским клубом. Он перейдет в «Урал» на правах свободного агента.

Ранее у игрока истек контракт с клубом «Викинг». Ибрахимай на протяжении всей карьеры выступает в Норвегии, но является гражданином Косово. За национальную команду страны провел один матч.

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