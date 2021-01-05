Источник: полузащитник «Викинга» близок к переходу в «Урал»
20:55
Полузащитник Йилдрен Ибрахимай близок к переходу в «Урал», утверждает в Twitter журналист норвежского издания VG.
25-летний футболист уже практически договорился о контракте с российским клубом. Он перейдет в «Урал» на правах свободного агента.
Ранее у игрока истек контракт с клубом «Викинг». Ибрахимай на протяжении всей карьеры выступает в Норвегии, но является гражданином Косово. За национальную команду страны провел один матч.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю