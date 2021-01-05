Источник: полузащитник «Викинга» близок к переходу в «Урал»

Полузащитник Йилдрен Ибрахимай близок к переходу в «Урал», утверждает в Twitter журналист норвежского издания VG.

25-летний футболист уже практически договорился о контракте с российским клубом. Он перейдет в «Урал» на правах свободного агента.

IBRAHIMAJ-AJ-AJ! Nok en stjerne er tapt for Viking — og vi f?r en ny nordmann i russisk fotball. Ylldren Ibrahimaj er s? godt som enig med Ural Jekaterinburg om en 3,5-?rskontrakt, if?lge VGs opplysninger. Der blir han lagkamerat med Stefan Strandberg. ??? pic.twitter.com/qoCmpBCzYH — Arilas Ould-Saada (@arilasos) January 5, 2021

Ранее у игрока истек контракт с клубом «Викинг». Ибрахимай на протяжении всей карьеры выступает в Норвегии, но является гражданином Косово. За национальную команду страны провел один матч.