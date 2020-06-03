Источник: Первое предложение ЦСКА по форварду «Бешикташа» Ларину отклонено

ЦСКА хочет подписать нападающего «Бешикташа» Кайла Ларина, сообщает Het Nieuwsblad. Прошлый сезон он провел в бельгийском клубе «Зюлте-Варегем».

По условиям договора, у «Зюлте-Варегема» есть опция выкупа контракта игрока за 2,5 миллионов евро. При этом клуб должен использовать ее до конца июня. «Варегем» готов рассмотреть возможность последующей продажи игрока.

По данным источника, армейцы предложили за футболиста миллион евро, что не устроило бельгийскую сторону. Переговоры продолжаются.

25-летний канадец в текущем сезоне провел 33 матча за «Зюлте-Варегем» и забил девять мячей при 11 голевых передачах.