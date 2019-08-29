Источник: Переход Крала в «Спартак» станет вторым по сумме в истории чемпионата Чехии

«Спартак» близок к покупке полузащитника «Славии» Алекса Крала. О трансфере может быть объявлено в ближайшее время, утверждает iDNES.cz.

«Я пока не могу ничего комментировать», — заявил представитель чешского клуба Михал Буцек.

Московский клуб предложили за 21-летнего чеха 300 миллионов чешских крон (около 12 миллионов евро). Вчерашний ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов c «Клужем» (1:0) стал последним для Крала в составе «Славии».

Эта сделка может стать одной из самых крупных в истории чешской лиги. Только Томаш Росицки был продан дороже — за 500 миллионов крон в 2001 году из «Спарты» в дортмундскую «Боруссию».

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