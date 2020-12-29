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Источник: перед судом Широков купил два автомобиля за 15 миллионов рублей

12:35
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Бывший игрок сборной России Роман Широков купил два «Мерседеса» за 15 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале Mash.

Напомним, 25 декабря над спортсменов состоялся суд по делу избиения арбитра Никиты Данченкова. На слушании адвокат Широкова предоставил его зарплатную ведомость, в которой сообщалось, что экс-футболист зарабатывает 50 тысяч рублей. Исходя из этого, он не сможет выплатить потерпевшему крупный штраф.

По данным источника, прямо перед судом Широков купил два мерседеса — V-класса и G-класса общей стоимостью в 15 миллионов рублей. Отметим, в автопарке экс-игрока есть также Range Rover и ВАЗ-21053.

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