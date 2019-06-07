Источник: окружение Ригони хочет, чтобы игрок покинул "Зенит"

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони может покинуть питерскую команду, утверждает журналист Матиас Бастос Милла. По его словам, окружение 26-летнего аргентинца призывает футболиста сменить клуб.

– До меня дошла такая информация, что окружение Ригони не хочет, чтобы аргентинец оставался в "Зените". Эмилиано провел мало матчей в прошлом сезоне, поэтому не попал в окончательную заявку национальной команды на Кубок Америки. Есть мнение, что он лично выразил заинтересованность в переходе в "Боку Хуниорс", – сказал журналист в эфире TNT Sports.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за "Аталанту", где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в "Зенит", принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи.