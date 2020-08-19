Источник: «Наполи» интересуется Джикией

«Наполи» рассматривает защитника «Спартака» Георгия Джикию как вариант замены Калиду Кулибали, сообщает Corriere del Mezzogiorno.

По информации источника, 26-летний россиянин входит в сферу интересов неаполитанцев, которые находятся в поиске замены Калиду Кулибали, близкого к уходу в «Манчестер Сити». Также, «Наполи» интересуется Сократисом Папастатопулосом («Арсенал») и Габриэлем («Лилль»).

В сезоне-2020/21 Джикия провел за «Спартак» 2 матча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.