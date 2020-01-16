Источник: «Монтеррей» может купить Краневиттера у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может сменить команду. На 26-летнего аргентинца претендует мексиканский клуб «Монтеррей», сообщает TUDN.

Стороны уже приступили к переговорам. Официально о переходе может быть объявлено в пятницу. Сумма сделки может составить 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался от услуг Краневиттера. Футболист не полетел с командой на первый зимний сбор в Катар.

В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2021 года.