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Источник: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

5 июля 2020, 19:43
Марио Манджукич. Фото twitter.com/MarioMandzukic9.
Марио Манджукич. Фото twitter.com/MarioMandzukic9.
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«Локомотив» ведет переговоры с нападающим Марио Манджукичем, утверждает Betting Insider.

Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями Манджукича. 5 июля 34-летний хорватский форвард объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который он выступал после перехода из «Ювентуса».

Нападающий провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. Ранее хорват четыре сезона играл в серии А за «Ювентус», а до этого выступал за «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико».

Дополнительная информация:

https://betting.team/ru/blog/mandzukic-loko

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