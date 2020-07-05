Источник: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем
5 июля 2020, 19:43
«Локомотив» ведет переговоры с нападающим Марио Манджукичем, утверждает Betting Insider.
Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями Манджукича. 5 июля 34-летний хорватский форвард объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который он выступал после перехода из «Ювентуса».
Нападающий провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. Ранее хорват четыре сезона играл в серии А за «Ювентус», а до этого выступал за «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико».
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