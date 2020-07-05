Источник: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

«Локомотив» ведет переговоры с нападающим Марио Манджукичем, утверждает Betting Insider.

Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями Манджукича. 5 июля 34-летний хорватский форвард объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который он выступал после перехода из «Ювентуса».

Нападающий провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. Ранее хорват четыре сезона играл в серии А за «Ювентус», а до этого выступал за «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико».