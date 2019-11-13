Источник: «Локомотив» может зимой подписать нападающего

Скаут «Локомотива» Андрей Лосюк рассказал о встрече с представителями «Ювентуса» и ситуации с молодыми талантами клуба. Также он отметил, что зимой «Локо» может подписать нападающего.

— Мы обсудили с «Ювентусом» ситуацию с талантливыми молодыми игроками, — цитирует TMW Лосюка. — У нас есть определенные проблемы: наши игроки не обладают паспортами ЕС, однако есть интерес со стороны таких клубов, как «Юве», это важно.

Что нас ждет в январе? Нужно сперва понять, где мы будем в декабре. Команда здорова, мы неплохо укомплектованы на всех позициях. К сожалению, у нас три травмированных форварда, что подталкивает нас к поиску забивного нападающего. Постараемся не упустить возможности.