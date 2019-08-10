Источник: "Локомотив" хочет подписать Рибери

Французский полузащитник Франк Рибери может оказаться в "Локомотиве". Как сообщает L’Equipe, представители московского клуба контактируют с окружением 36-летнего хавбека, чтобы обсудить возможную сделку.

Агенты Рибери выбирают оптимальный вариант продолжения карьеры для игрока, у которого есть предложения от ПСВ, а также из Саудовской Аравии и Катара. По информации источника, ранее Рибери интересовался "Краснодар".

Напомним, нынешним летом он стал свободным агентом после истечения срока контракта с "Баварией", в составе которой выступал с 2007 года. В минувшем сезоне Рибери в чемпионате Германии провел 25 матчей, забил шесть мячей. В Лиге чемпионов на его счету семь матчей и один гол.