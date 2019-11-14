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Источник: «Локомотив» готов продать Миранчуков «Ювентусу» за 100 миллионов евро

18:05
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«Локомотив» готов отпустить полузащитников Антона и Алексея Миранчука в «Ювентус» за 100 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

Московский клуб хочет получит за 24-летних братьев-близнецов очень крупную сумму. И выставил такой ценник, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей.

Контракты братьев с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2021 года. В текущем сезоне Алексей провел 16 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. На счету Антона 2 гола и 1 голевой пас в 10 встречах.

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